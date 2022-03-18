"Почта России идет за кораблем": Укрпочта просит мир отменить совместный выпуск почтовых марок с Россией

Кроме того, Укрпочта требует переизбрать главу Всемирной ассоциации развития филателии, которую сейчас возглавляет представитель РФ.

Укрпочта просит Всемирный почтовый союз и страны, являющиеся членами организации, ввести санкции против России.

Соответствующие требования Укрпочта обнародовала в своем Фейсбуке.

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Так, Укрпочта требует переизбрать главу Всемирной ассоциации развития филателии, которую сейчас возглавляет представитель страны-агрессора.

Кроме того, Укрпочта изымает из продаж и уничтожает совместные с россией и Беларусью выпуски почтовых марок. Речь идет, например, о сцепке из трех марок "50-летия освобождения Беларуси, России и Украины от немецко-фашистских захватчиков".

"Символично, правда?" — пишет Укрпочта.

Госпредприятие также призвало членов Всемирного почтового союза быть солидарными с Украиной и не производить никаких совместных выпусков почтовых марок с почтой России.

"Почта России, следует за кораблем и мы сделаем все, чтобы направление четко придерживалось на всех международных площадках!" — заявили в Укрпочте.

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