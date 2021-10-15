Почтальоны и соцработники: Ляшко анонсировал расширение перечня профессий для обязательной вакцинации

Почтальоны и соцработники: Ляшко анонсировал расширение перечня профессий для обязательной вакцинации

В перечень планируют внести работников госучреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики, а также соцработников и почтальонов.

Министерство здравоохранения еще дважды будет расширять перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

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Сейчас в перечень обязательных планируют внести профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики, а также социальных работников и почтальонов.

"Следующая волна — будем рассматривать вопрос органов местного самоуправления, коммунальные предприятия, коммунальные учреждения", — сказал Ляшко.

Обновленный список должен появиться примерно через неделю — 10 дней.

Напомним, что перечень профессий и работников организаций, которые должны обязательно вакцинироваться от коронавируса, могут расширить.

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