Почти $1,5 млрд в пользу Украины: Зеленский рассказал о "первой победе" по Крыму

Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного Арбитража о взыскании с РФ денег в пользу Сбербанка.

Президент Владимир Зеленский рассказал о "первой победе" государственной компании в судах против России по поводу захваченного в Крыму.

Об этом глава государства сказал во время своего традиционного видеообращения вечером, 7 декабря.

По его словам, Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании с России средств в пользу украинского "Ощадбанк"а. Сумма с начисленными процентами – почти 1,5 миллиарда долларов.

Зеленский напомнил, что этот судебный процесс длился еще с 2015 года.

"Более 6 лет борьбы, десятки тысяч страниц юридических документов, много надежд и не меньше скепсиса, который некоторые выражали... Но есть эта победа для Украины. Россия будет отвечать за все украденные активы Украинского государства и компаний.

Это первая победа государственной компании в судах против России по поводу захваченного в Крыму, и я благодарю каждого и каждого, кто обеспечил этот результат", – подытожил президент.

Ранее в Forbes подсчитали сколько денег Россия потратила на войну против Украины. Только за прошлую ракетную атаку, 5 декабря, Кремль потратил 400-500 млн дол.

По информации издания CBS News, в России начался процесс глубочайшей рецессии. В частности, ситуация в экономике ухудшается из-за мобилизации.

Читайте также:

Россия выплатит более миллиарда украинскому "Ощадбанку"