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- Украина
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Почти 1 миллион семей снова со светом после российских атак - ДТЭК
С 17 по 23 августа энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение почти 1 миллиона семей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, оставшихся без света из-за российских обстрелов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
За неделю энергетикам удалось вернуть электроэнергию жителям около 600 населенных пунктов. Больше всего обновлений провели в Донецкой области, где свет вернули почти 400 тысячам семей. Регион остается зоной активных боевых действий, а энергетическая инфраструктура постоянно испытывает повреждения.
Также после обстрелов электроснабжения возобновили для 311,3 тысяч семей на Одесщине, более 90 тысяч — в Киеве, 87,7 тысяч — на Днепропетровщине и почти 27 тысяч — на Киевщине.
Энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.