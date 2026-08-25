Почти 1 миллион семей снова со светом после российских атак - ДТЭК

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

За неделю энергетикам удалось вернуть электроэнергию жителям около 600 населенных пунктов. Больше всего обновлений провели в Донецкой области, где свет вернули почти 400 тысячам семей. Регион остается зоной активных боевых действий, а энергетическая инфраструктура постоянно испытывает повреждения.

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Также после обстрелов электроснабжения возобновили для 311,3 тысяч семей на Одесщине, более 90 тысяч — в Киеве, 87,7 тысяч — на Днепропетровщине и почти 27 тысяч — на Киевщине.

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Энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.

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