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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Почти 1 миллион семей снова со светом после российских атак - ДТЭК

С 17 по 23 августа энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение почти 1 миллиона семей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, оставшихся без света из-за российских обстрелов.

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Почти 1 миллион семей снова со светом после российских атак - ДТЭК

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

За неделю энергетикам удалось вернуть электроэнергию жителям около 600 населенных пунктов. Больше всего обновлений провели в Донецкой области, где свет вернули почти 400 тысячам семей. Регион остается зоной активных боевых действий, а энергетическая инфраструктура постоянно испытывает повреждения.

Также после обстрелов электроснабжения возобновили для 311,3 тысяч семей на Одесщине, более 90 тысяч — в Киеве, 87,7 тысяч — на Днепропетровщине и почти 27 тысяч — на Киевщине.

Энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.

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