Почти 100 тысяч гривен от государства: кто может рассчитывать на помощь

Почти 100 тысяч гривен от государства: кто может рассчитывать на помощь

В рамках новой бюджетной программы "Рука помощи", созданной для содействия экономической стабильности малообеспеченных семей, с 1 января 2022 года некоторые украинцы могут получить от государства почти 100 тыс. гривен финансовой помощи. Детальнее — в материале ТСН.ua.

На официальном сайте Министерства социальной политики Украины сообщили, что в 2022 году безработные малообеспеченные граждане могут рассчитывать на беспроцентную финансовую помощь в размере почти 100 тысяч гривен. На реализацию программы "Рука помощи" из принятого Верховной Радой госбюджета выделят около 100 млн. гривен.

В сообщении говорится, что полученную беспроцентную финансовую помощь в размере 15 минимальных зарплат (на 1 января 2022 года сумма составляет 97 500 грн) человек сможет использовать только на приобретение необходимых материалов и оборудования для основания собственного дела. А через три года всю сумму финансовой помощи придется вернуть. Но если предприниматель при этом трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, то возвращать эту помощь не нужно.

Как оформить пособие на получение почти 100 тыс. грн

Обращаетесь с заявлением в центр занятости по месту жительства.

В центр занятости также предоставляете справку об отсутствии привлечений к уголовной ответственности или судимости.

Предоставляете бизнес-план своего будущего дела (вы можете рассчитывать на помощь работников центра занятости в разработке бизнес-плана).

Кроме того, в центре занятости все участники бюджетной программы смогут получить профессиональные консультации и ответы на вопросы ведения бизнеса. Также будут организовываться бесплатная профессиональная учеба. Подробное описание механизма оказания помощи можно найти по ссылке.