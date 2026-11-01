Почти 100 тысяч украинцев без света: РФ ударила по Днепропетровщине — последствия атаки

Часть Днепропетровщины до сих пор без света / © Associated Press

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Россия атаковала Днепропетровщину. Сейчас из-за ночных обстрелов без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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Ночь была тяжелая. Россия продолжала бить по энергетике области. Новые удары повлекли за собой повторные обесточивания.

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Энергетики вернули свет почти всем потребителям в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, обесточенным из-за вражеских атак накануне. Остается заживить еще несколько тысяч абонентов. В Днепре полностью восстановили водоснабжение.

Восстановительные работы продолжаются. Более 70 аварийных бригад работают, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.

Удары по энергетике Днепропетровщины — главное:

После российских обстрелов ситуация в энергосистеме Днепропетровской области сложная. Ночью 31 октября Россия атаковала два объекта ДТЭК Днепровские электросети. Один из них энергетики перед этим почти двое суток восстанавливали. Из - за повторного повреждения оборудования значительная часть Днепра и Каменского снова осталась без света.

Масштабный блекаут в Днепре случился после ночной российской атаки 30 октября. Из-за обесточения более 350 тысяч абонентов в городе и окрестных населенных пунктах остановился весь электротранспорт, а насосные станции водоснабжения и водоотвода перевели на резервное питание. Блэкаут также усложнил работу городской инфраструктуры.

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Восстановление электроснабжения в Днепре осложняется из-за повторных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики предупреждали, что жителям части города придется ждать возвращения света к началу ноября, поскольку поврежденное оборудование требует длительного ремонта. Работы продолжаются, но сроки восстановления зависят от масштабов разрушений и ситуации безопасности.

Отметим, что 1 ноября Киев перешел на экстренные отключения света из-за российских ударов. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, когда разрешает безопасность.

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