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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Почти 1000 выводов для отсрочки: в Тернопольской области подозрение получил весь состав врачебной комиссии

Правоохранители заявили о разоблачении схемы, по которой через врачебную комиссию якобы оформляли документы для отсрочки от мобилизации. За три года таких выводов было издано около тысячи.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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В Тернопольской области подозрение получил весь состав врачебной комиссии

В Тернопольской области подозрение получил весь состав врачебной комиссии / © Офис Генерального прокурора

В Тернопольской области разоблачили вероятную схему оформления документов для получения отсрочки от мобилизации. Подозрения получили председатель и три члена врачебно-консультативной комиссии районной больницы, а также двое посредников.

Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре.

По данным следствия, на протяжении 2024-2026 годов медики вносили в выводы ложные сведения о состоянии здоровья родственников военнообязанных и якобы необходимость постоянного постороннего ухода. Эти документы в дальнейшем использовались для оформления отсрочки от мобилизации.

Организатором схемы правоохранители считают главу ЛКК. По версии следствия, она привлекла еще трех членов комиссии и двух посредников, искавших потенциальных «клиентов».

/ © Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

Оформление документов якобы обошлось от 6 до 12 тысяч долларов. За три года комиссия издала около тысячи выводов о необходимости постоянного ухода за родственниками военнообязанных.

В ходе обысков у медиков и посредников изъяли медицинскую документацию, телефоны и другие материалы, которые сейчас исследует следствие.

Четверым медикам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и служебном подлоге. Главе комиссии дополнительно инкриминируют содействие незаконной переправке военнообязанных через государственную границу.

Один из посредников также подозревается в препятствовании деятельности ВСУ, другому заочно сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Следствие проверяет возможную причастность к схеме других работников больницы и должностных лиц государственных учреждений.

Согласно Конституции Украины, лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Напомним, наличие трех или более детей в возрасте до 18 лет является основанием для получения отсрочки от мобилизации в Украине, однако это право необходимо обязательно подтвердить документально. В ТЦК отметили, что военнообязанные граждане должны актуализировать свои военно-учетные данные и предоставить подтверждение права на отсрочку.

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