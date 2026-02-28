Почти 12 лет неволи: почему пленники до 2022 года снова не попали в списки на обмен

Что известно о новом обмене пленными / © Getty Images

В российском плену до сих пор находятся люди, сидящие в неволе уже почти 12 лет — с 2014 года. Однако в последнем обмене, который планируется в ближайшее время, их фамилий, к сожалению, не будет.

Об этом заявил экс-глава ГУР, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в беседе с журналистами телемарафона.

Журналист спросил, есть ли в списках на обмен фамилии людей, не вернувшихся из пленов еще с 2014 года.

«Сейчас я надеюсь, что будет обмен где-нибудь в ближайшие дни, все его увидите. Больше всего, что с 2014 года, в этом не будет их, к сожалению. Но такой вопрос я как руководитель поднимал несколько раз. В принципе, мы некоторых людей (попавших в плен к 2022 году — Ред.) смогли за это время забрать. Трудно идет, но уже как есть», — отметил Буданов.

Что известно о попавших в плен к 2022 году

Очевидно, в отношении освобожденных пленных, находившихся в российской неволе задолго до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, руководитель ОП подразумевает обмен 14 августа 2025 года, в результате которого удалось освободить 84 украинца.

Тогда в Украину вернулись пленные, проведшие в неволе 9-11 лет. Так, один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней — он был захвачен в плен в Донецкой области еще в 2014 году. Также на родную землю в августе вернулись украинцы, захваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 год.

В числе прочих в августе удалось освободить Богдана Ковальчука, которого оккупанты арестовали в 2016 году, когда ему было в то время 17 лет.

Какое количество украинских пленных, заключенных до февраля 2022 года, сидят в российских тюрьмах, пока неизвестно.

Ранее президент Зеленский назвал общее количество украинских военных в плену РФ.