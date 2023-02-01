Почти 130 "прилетов" за день: оккупанты обстреляли 4 громады на Сумщине

Враг стерлял из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Сегодня, 1 января, российские войска обстреляли 4 территориальные громады в Сумской области. Было зафиксировано 129 "прилетов".

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

"В течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных громад области: Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской, Эсманьской. Было зафиксировано 129 "прилетов", — говорится в сообщении.

По Белопольской громаде россияне били из миномета. Было зафиксировано 18 "прилетов", а затем еще 30, а также было 40 выстрелов из автоматического гранатомета АГС.

В Великописаревской громаде зафиксирован минометный обстрел – было одно попадание.

Шалыгинская громада также была под минометным огнем: с 12:30 россияне бросили 10 мин по территории громады, а через час – еще 3. Кроме того, был обстрел из стрелкового оружия (5 очередей из пулемета).

В Эсманьском громаде зафиксировано 22 "прилета" из минометов в разных уголках громады.

"Предварительно – без последствий", — отметили в ОВА.

Напомним, в Ворожбе Сумской области ликвидируют последствия вражеской атаки. Оккупанты хаотично обстреляли населенный пункт: попали по железной дороге, жилым домам. Поврежден также газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели, после того, как их дом обстреляла Россия.

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