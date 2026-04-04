Почти 2 тысячи аистов сделали вынужденное приземление в Одесской области: что происходит (фото)

Аист / © Facebook/Иван Русев

Реклама

В украинской Бессарабии зафиксировали массовую вынужденную остановку белых аистов во время миграции. Птицы приземлились из-за неблагоприятной погоды, однако получили возможность быстро восстановить силы благодаря большому количеству корма.

Об этом сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, в течение последней недели в районе города Татарбунары, вокруг лимана Сасык и на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» зафиксировали около 2000 белых аистов, которые остановились большими группами на несколько дней.

Реклама

Специалист объяснил, что белые аисты являются мастерами полета парением и обычно почти не машут крыльями, а используют восходящие теплые воздушные потоки. Именно поэтому они не мигрируют через Черное море. В случае пасмурной и холодной погоды, как это было в последние дни в регионе, такие потоки ослабевают или исчезают, что делает невозможным дальнейший полет.

В таких условиях птицы вынуждены садиться на землю и ждать улучшения погоды. Именно это и произошло в Одесской области: из-за дождей и туманов аисты совершили массовую посадку на полях.

В то же время такая остановка оказалась для них благоприятной. По словам Русева, на поверхности почвы в последние дни наблюдалось чрезвычайно большое количество дождевых червей — до десятков тысяч особей на гектар. Это стало важным источником пищи для птиц, которые во время длительных перелетов теряют значительную часть массы тела.

Ученый отметил, что появление червей на поверхности связано с переувлажнением почвы. Во время сильных осадков их норы заполняются водой, из-за чего снижается уровень кислорода. Чтобы избежать удушья, черви выползают на поверхность, где условия для дыхания лучше. Кроме того, влажная поверхность облегчает им передвижение и способствует активному расселению и поиску партнеров в весенний период.

Реклама

Аисты / © Facebook/Иван Русев

Аисты / © Facebook/Иван Русев

