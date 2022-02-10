Почти 200 км дорог и 15 мостов: Черниговщина определилась с планами "Большой стройки"-2022

Главным объектом, на котором пройдут дорожно-ремонтные работы, станет дорога Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка.

В Черниговской области в этом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет восстановлено около 200 км дорог государственного значения и 15 мостов. Уже известно, какие именно объекты будут восстанавливаться.

Подробностями Служба автомобильных дорог в Черниговской области поделилась в Facebook.

Главным объектом, на котором пройдут дорожно-ремонтные работы, станет дорога Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка.

В прошлые годы на этой трассе верхний слой дорожного покрытия уже был уложен на 103,6 км из 143 км общей протяженности в пределах Черниговской области. В 2022 году работы начнутся на новых участках: в селах Запорожье, Николаевка и Знаменка. Одновременно продолжится восстановление мостов и начнется ремонт путепровода через железную дорогу возле села Петровское.

"В целом сейчас имеем подтвержденные финансированием планы: капитальный ремонт дорог – 34,2 км; текущий средний ремонт дорог – 153 км; реконструкция мостов – 6 шт.; капитальный ремонт мостов – 9 шт." - уточнили в Черниговском облавтодоре.

В частности, будет продолжен капитальный ремонт мостов через реку Снов возле села Гвоздиковка на дороге Р-83, через реку Смяч возле села Политрудня и через реку Тетева возле села Гасичевка на дороге Н-28.

Еще три моста продолжат ремонтировать на дороге Р-56: два моста возле села Михайло-Коцюбинское и один – в районе села Пакуль.

Кроме этого, начнется ремонт моста через реку Сейм возле города Батурин на трассе М-02, моста через реку Стрижень в районе города Короп на дороге Р-82 и моста через реку Дягова возле села Дягова на дороге Н-27.

В общей сложности на дорожно-ремонтные работы в Черниговской области в этом году выделено 1,77 млрд гривен.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что с начала реализации президентской инфраструктурной программы в Украине было восстановлено уже 14 000 км основных дорог, а до конца 2024 года планируется отремонтировать 24 000 км.