Почти 3 дня бродил в лесу: в Черновицкой области спасатели нашли мужчину

17 декабря в Службу спасения сообщили, что в селе Банилов-Подгорный Черновицкой области пропал мужчина 1997 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Мужчина провел почти трое суток в лесу, потеряв ориентир. Он сумел предоставить спасателям приблизительные координаты своего местонахождение, что помогло в поисках. Горные спасатели со служебными собаками и правоохранители оперативно приступили к поисковой операции.

"Благодаря слаженной работе команде удалось отыскать пропавшего, предоставить ему первую медицинскую помощь и транспортировать к медикам для дальнейшего осмотра", — говорится в сообщении.

Напомним, киевлянина с обморожением ног обнаружили в горах Закарпатья.

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