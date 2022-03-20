Почти 3 млн эвакуированных и более 27 тыс. тонн гумпомощи: результаты работы УЗ за март

Почти 3 млн эвакуированных и более 27 тыс. тонн гумпомощи: результаты работы УЗ за март

За 20 дней марта Укрзализныця эвакуировала 2,77 миллиона человек с востока, севера и юга Украины в центральные и западные регионы и доставила более 27,3 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он поблагодарил всех «железных героев», которые бьются за Украину на транспортном фронте, отметив, что команда правительства вместе с Укрзализныцей с первых часов войны координирует эвакуацию людей, доставку гуманитарных грузов и делает все возможное для обеспечения регионов, в которых продолжаются военные действия.

«Мы максимально оптимизировали все процессы, чтобы в этих сложных условиях все двигалось быстрее, а люди были в безопасности, насколько это возможно», - сказал Тимошенко.