Почти +30 и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 21 мая

В центральных, западных и северных областях местами ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Сегодня, 21 мая, в Украине ожидается переменная облачность.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в Карпатском регионе, а днем в южной части, в восточных и большинстве центральных областей небольшой кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории осадки не прогнозируют.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13℃, днем +18...+23℃, в Карпатах +13...+18℃. В южных регионах ночью +12...+17℃, днем +22...+27℃.

В Киевской области и в столице 21 мая прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13℃, днем +18...+23℃. В Киеве ночью около +10℃, днем +19...+21℃.

Напомним, почти по всей территории Украины синоптики объявили чрезвычайный уровень пожароопасности.

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