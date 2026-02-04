Почти 30 млн грн убытков на урожаях: НАБУ разоблачило схему завладения средствами при участии нардепа

Подозрение нардепа

НАБУ, САП и СБУ разоблачили схему завладения агропродукцией государственных предприятий, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. По данным следствия, к сделке причастны действующий народный депутат и депутат Киевского областного совета.

Об этом сообщает НАБУ.

Как работала схема

Как сообщили в НАБУ, в 2021 году народный избранник в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовал незаконный сбор и вывоз урожая подсолнечника и кукурузы. Агропродукция вывозилась на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более 990 тоннах подсолнечника и около 1,4 тысячи тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 млн грн.

В 2022 году, по информации НАБУ, схему повторили уже на базе другого исследовательского учреждения. Тогда на подконтрольные склады отгрузили еще 203 тонны подсолнечника.

Чтобы скрыть преступление, реальное количество собранного зерна не отразили в товаросопроводительных документах, — пишут правоохранители.

В целом, по двум эпизодам, государству нанесли ущерб почти на 30 миллионов гривен, сообщили в НАБУ. Там также напомнили, что фигурант дела — народный депутат — ранее уже получил обвинения в другом коррупционном производстве, в частности, в получении $85 тысяч неправомерной выгоды.

Ранее стало известно, что в Киеве будут судить чиновника Голосеевской районной государственной администрации, подозреваемого в присвоении почти 1 миллиона гривен бюджетных средств во время ремонта паркинга, который одновременно используется в качестве укрытия, сообщили в Киевской городской прокуратуре. По данным следствия, чиновник добился победы на тендере для подконтрольного предприятия, а по завершении работ одобрил документы с завышенными объемами выполненных работ, что привело к полной оплате завышенных сумм и значительным потерям для бюджета столицы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Судебное разбирательство уже начато, подчеркивают в прокуратуре.