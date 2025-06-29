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Почти 400 вражеских ударов по Запорожью в сутки — какие последствия
Оккупанты в течение суток мощно обстреливали Запорожскую область. В ОВА сообщили о пострадавших и последствиях атаки.
В сутки оккупанты нанесли 395 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Среди раненых — 16-летняя девушка.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«16-летняя девушка ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район. Враг нанес 1 ракетный удар по Запорожью», — отметил он.
Кроме того, поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Россия во время ночной атаки на Украину нанесла ракетный удар по Запорожью.
«Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Повреждено производственное помещение одного из предприятий», — сообщил Федоров.
По его словам, пострадавших нет.