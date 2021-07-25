Почти 5 гектаров пшеницы сгорело в Николаевской области

К тушению пожара привлекли два подразделения

На сельскохозяйственном поле на территории Баштанского городской территориальной общины горели гектары засаженных злаков.

Об этом сообщают спасатели в Николаевской области

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В ведомстве уточняют, что потушили пожар пшеницы на корню площадью 3 га и пожнивных остатков 1,9 га силами двух подразделений.

"Сообщение о том, что горит стерня и злаковая культура по спецлинии 101 поступило в 13:34. Подключив 1 единица техники ГСЧС и 5, трактор с плугом и трактор с бочкой ЧП" Григоренко "в 14:29 пожар был локализован и в 15:11 ликвидировали, его причина устанавливается ", — отметили спасатели.

На сельскохозяйственном поле на территории Баштанского городской территориальной общины пожарные 7 государственной ... Опубликовано Главное управление ДСНС Украины в Николаевской области Суббота, 24 июль 2021

Напомним, в субботу, 24 июля, возле села Новоивановка (Криворожский район) на Днепропетровщине появилась масштабный пожар на пшеничном поле, с которого недавно был собран урожай.

В Украине 24-26 июля объявили о чрезвычайном уровень пожарной опасности.

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