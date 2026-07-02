Атака РФ на Киев 2 июля / © Associated Press

Реклама

Армия РФ ночью против 2 июля нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов — всего 570 целей — 74 ракеты и 496 БпЛА. Основным направлением ночной атаки стал Киев.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

«Особенность массированной атаки — одновременное применение средств воздушного нападения разных типов по разным направлениям, применение большого количества баллистики и реактивных БПЛА», — подчеркнули военные.

Реклама

Сколько ракет и дронов запустила Россия:

четыре противокорабельных ракеты 3М22 «Циркон» : район пуска — Курская область;

24 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 : районы пуска — Брянская и Курская области;

34 крылатые ракеты Х-101: район пуска — Вологодская область;

восемь крылатых ракет «Калибр» : район пуска — Новороссийск;

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 : район пуска — Воронежская область;

496 ударных БпЛА, в том числе типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и т.п. по направлениям — Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, оккупированного Донецка и Гвардейского (Крым).

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 524 цели — 48 ракет и 476 беспилотников:

четыре баллистических ракеты Искандер-М/С-400;

32 крылатые ракеты Х-101;

восемь крылатых ракет «Калибр»;

четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69;

476 враждебных БпЛА разных типов.

Отмечается, что зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА на 33 локациях. Кроме того, также падения сбитых обломков сбитых дронов произошли на 18 локациях.

Атака РФ 2 июля — что известно

Этой ночью главной целью русской армии стал Киев. С вечера до ночи враг массированно атаковал столицу сначала дронами, а затем ракетами. Во всех районах города фиксируют последствия: возникли пожары и сильнейшие повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. По состоянию на 09:30 погибли не менее 13 человек.

Соседняя Польша отреагировала на атаку, подняв военную авиацию в своем воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были переведены в полную готовность. После завершения атаки РФ польские военные прекратили работу боевой авиации. Отмечается, что нарушения воздушного пространства страны не зафиксированы.

Реклама

В то же время в России сделали циничное заявление, мол, атака «высокоточным оружием» была «ответом» на действия Украины. После кровавого удара Минобороны РФ отчитывается, будто поражены были только «военные объекты». В традиционной манере оборонное ведомство России цинично хвасталось еще и «успешными и точными ударами».

Новости партнеров