Почти 70 лет жизни: какая птица в Украине является долгожителем

В Украине есть птица, которая может прожить более полувека. Речь идет о вороне — одном из крупнейших и умнейших представителей семейства вороновых.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала орнитолог Анна Кузьо.

По словам специалиста, в нашей стране можно встретить трех пернатых-долгожителей: ворона, филина и орлана-белохвоста. Масштабных исследований в Украине не проводили, поэтому точной информации о рекордном возрасте этих птиц нет. Зато западные ученые определили максимальную зарегистрированную продолжительность их жизни в неволе. Филин может жить до 68 лет, орлан-белохвост — до 42, а ворон — до 69. Таким образом, именно ворон считается настоящим долгожителем среди пернатых.

В Украине вороны встречаются повсеместно, однако больше всего их в лесных массивах и Карпатах. Эта птица тяготеет к лесу и обычно обустраивает гнезда на высоких деревьях, с которых хорошо видно территорию вокруг. Если леса нет, вороны могут поселиться в лесопосадках или парках, иногда даже строят гнезда на опорах линий электропередач.

Питание воронов очень разнообразное. Они всеядны: могут ловить мышей на полях, воровать птенцов из чужих гнезд, потреблять зерно, а также приспосабливаются к жизни рядом с человеком, питаясь отходами на свалках или кормом для домашних животных. При этом им обязательно нужна белковая пища.

Интересно, что в отличие от ворон, галок или сорок, вороны избегают городов. Их жизнь тесно связана с природными условиями. Случаи проживания в урбанизированных зонах редки. Одним из таких исключений является пара воронов, которая уже много лет живет на Лычаковском кладбище во Львове.

Специалисты отмечают, что вороны — это не только долгожители, но и самые большие и умные птицы среди своих «родственников» в семье вороновых.

