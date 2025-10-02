- Дата публикации
Почти 70 лет жизни: какая птица в Украине является долгожителем
Почти семь десятилетий жизни, острый ум и уникальные привычки — все это о вороне, птице-долгожителе Украины.
В Украине есть птица, которая может прожить более полувека. Речь идет о вороне — одном из крупнейших и умнейших представителей семейства вороновых.
Об этом в комментарии УНИАН рассказала орнитолог Анна Кузьо.
По словам специалиста, в нашей стране можно встретить трех пернатых-долгожителей: ворона, филина и орлана-белохвоста. Масштабных исследований в Украине не проводили, поэтому точной информации о рекордном возрасте этих птиц нет. Зато западные ученые определили максимальную зарегистрированную продолжительность их жизни в неволе. Филин может жить до 68 лет, орлан-белохвост — до 42, а ворон — до 69. Таким образом, именно ворон считается настоящим долгожителем среди пернатых.
В Украине вороны встречаются повсеместно, однако больше всего их в лесных массивах и Карпатах. Эта птица тяготеет к лесу и обычно обустраивает гнезда на высоких деревьях, с которых хорошо видно территорию вокруг. Если леса нет, вороны могут поселиться в лесопосадках или парках, иногда даже строят гнезда на опорах линий электропередач.
Питание воронов очень разнообразное. Они всеядны: могут ловить мышей на полях, воровать птенцов из чужих гнезд, потреблять зерно, а также приспосабливаются к жизни рядом с человеком, питаясь отходами на свалках или кормом для домашних животных. При этом им обязательно нужна белковая пища.
Интересно, что в отличие от ворон, галок или сорок, вороны избегают городов. Их жизнь тесно связана с природными условиями. Случаи проживания в урбанизированных зонах редки. Одним из таких исключений является пара воронов, которая уже много лет живет на Лычаковском кладбище во Львове.
Специалисты отмечают, что вороны — это не только долгожители, но и самые большие и умные птицы среди своих «родственников» в семье вороновых.
Напомним, в Украине обитает самая большая летучая птица Европы — дрофа евразийская. Это самый большой пернатый, способный взлетать на нашей территории, и одновременно один из гигантов среди птиц мира. Из-за редкости вид занесен в Красную книгу Украины.