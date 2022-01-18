Почти 70 ударов ножом: в Николаеве студент получил срок за жестокое убийство

Почти 70 ударов ножом: в Николаеве студент получил срок за жестокое убийство

Тело спрятали в кустах.

21-летнему студенту аграрного лицея К., которого обвиняют в убийстве мужчины возле Николаевского городского совета, вынесли приговор.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Суд установил, что двое парней совершили разбойное нападение на прохожего.

"Увидев прохожего, который находился в состоянии опьянения и убедившись в этом, товарищ обвиняемого К. схватил его сзади, закрыл рот и схватил за шею, мужчина начал сопротивляться и пытался освободиться. Тогда обвиняемый К. нанес ему несколько ударов ножом. Затем К. нанес упавшему на землю человеку несколько ударов ногой в голову. После чего они перенесли мужчину в кусты неподалеку, где обвиняемый К. нанес ему еще несколько ножевых ранений и обыскал, завладев двумя телефонами, банковской карточкой и брелоком", — говорится в сообщении.

Погибший получил 69 ножевых ранений. Обвиняемому К. на момент совершения преступления было 18 лет.

Суд признал гражданина К. виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п.6 ч.2 ст. 115, ч.4 ст.187 УК Украины и назначить ему наказание — 14 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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Напомним, в Херсонской области женщина отрезала мужчине голову и половой орган.

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