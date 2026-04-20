Почти 70 ударов за день: РФ массированно атаковала Днепропетровщину, есть погибшие

Атака РФ на Днепропетровщину 20 апреля

В течение дня 20 апреля российские войска совершили около 70 атак на три района Днепропетровской области, применяя артиллерию, дроны и авиабомбы. В результате обстрелов три человека погибли, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака РФ по Днепропетровщине — что известно

Сообщается, что больше всего от вражеских ударов пострадал Никопольский район. Там погибли две женщины, еще семь человек были ранены. Двое мужчин были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также стало известно о смерти пожилого мужчины, попавшего под обстрел накануне.

«В больнице скончался 74-летний мужчина, раненный во время вражеской атаки на район вчера вечером», — сообщил глава ОГА.

В Криворожском районе под удар попали Кривой Рог, Грушевская и Зеленодольская общины. Кроме разрушений инфраструктуры, ранение получил несовершеннолетний:

«Пострадал 10-летний мальчик. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести».

Масштабы разрушений

По данным Александра Ганжи, интенсивность обстрелов была очень высокой:

«Почти 70 раз враг атаковал три района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбой».

В Никопольщине повреждены предприятие, стадион, заправка, многоэтажки и автомобили.

На Синельниковщине под огнем оказались четыре общины. Один дом культуры полностью разрушен, другой — поврежден. Также пострадали частные дома и инфраструктура.

На Криворожье зафиксированы повреждения солнечных панелей, частных домов и грузовых автомобилей.

В настоящее время на местах попаданий работают соответствующие службы, ликвидируя последствия атак и оказывая помощь пострадавшим.

