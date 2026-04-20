Почти 70 ударов за день: РФ массированно атаковала Днепропетровщину, есть погибшие
Трое погибших и восемь раненых в результате ударов РФ по Днепропетровщине за 20 апреля.
В течение дня 20 апреля российские войска совершили около 70 атак на три района Днепропетровской области, применяя артиллерию, дроны и авиабомбы. В результате обстрелов три человека погибли, еще восемь получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атака РФ по Днепропетровщине — что известно
Сообщается, что больше всего от вражеских ударов пострадал Никопольский район. Там погибли две женщины, еще семь человек были ранены. Двое мужчин были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также стало известно о смерти пожилого мужчины, попавшего под обстрел накануне.
«В больнице скончался 74-летний мужчина, раненный во время вражеской атаки на район вчера вечером», — сообщил глава ОГА.
В Криворожском районе под удар попали Кривой Рог, Грушевская и Зеленодольская общины. Кроме разрушений инфраструктуры, ранение получил несовершеннолетний:
«Пострадал 10-летний мальчик. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести».
Масштабы разрушений
По данным Александра Ганжи, интенсивность обстрелов была очень высокой:
«Почти 70 раз враг атаковал три района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбой».
В Никопольщине повреждены предприятие, стадион, заправка, многоэтажки и автомобили.
На Синельниковщине под огнем оказались четыре общины. Один дом культуры полностью разрушен, другой — поврежден. Также пострадали частные дома и инфраструктура.
На Криворожье зафиксированы повреждения солнечных панелей, частных домов и грузовых автомобилей.
В настоящее время на местах попаданий работают соответствующие службы, ликвидируя последствия атак и оказывая помощь пострадавшим.
Напомним, в Харькове в результате удара российским беспилотником по Основянскому району получили ранения трое гражданских лиц.
