Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Батькивщине-Матери могла подождать

Большинство украинцев одобряют замену советского символа на герб Украины на монументе "Батькивщина-Мать", однако считают, что это могло подождать до конца войны.

69% украинцев считают, что вместо менять герб на монументе "Батькивщина-Мать" стоило потратить эти деньги на войну.

Об этом говорится в опросе Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Так, на момент проведения опроса 83% респондентов слышали об инициативе замены герба СССР трезубом на щите монумента "Батькивщина-Мать" в Киеве. 17% – ничего об этом не слышали.

Фото: Фонд демократических инициатив имени Илька Кучерива

Вообще украинцы весьма одобрительно восприняли такую инициативу: 67% отнеслись к такому решению положительно, и только 16% – отрицательно, остальные – не определились со своим отношением или им безразлично. Позитивное отношение самое высокое на Западе нашей страны, а также среди украинцев молодого и среднего возраста.

Фото: Фонд демократических инициатив имени Илька Кучерива

Несколько меньше таких положительных оценок на Юге (42%) и Востоке (57%), а также среди людей старшего поколения (58%). Хотя даже в этих регионах и возрастах положительные оценки преобладают.

Фото: Фонд демократических инициатив имени Илька Кучерива

Большинство опрошенных (70%) соглашаются, что замена герба СССР на трезуб на монументе "Батькивщина-Мать" является важным событием, символизирующим борьбу Украины за свободу и разрыв с советским прошлым. Не согласны с этим около 17%. Как и в случае с общей оценкой решения о замене герба, несколько меньше приведенное суждение о символичности события одобряют на Юге (56%) и Востоке (59%) Украины, а также среди старшей возрастной категории (60% среди категории тех, кому за 60 лет, по сравнению с 75 % среди молодежи 18-29 лет).

Фото: Фонд демократических инициатив имени Илька Кучерива

В то же время большинство украинцев (69%) согласились и с тем, что заменить герб СССР трезубом на монументе "Батькивщина-Мать" можно было и позже (например, после войны), а теперь целесообразнее было бы направить эти деньги на помощь армии и людям, пострадавшим от войны. Не согласились с этим около 21% респондентов. Больше всего согласны с приведенным утверждением на Юге (76%), несколько меньше – на Востоке Украины (60%).

Напомним, в Киеве на монументе "Батькивщина-Мать" продолжаются работы над проектом "Тризуб Батьківщини". Строители уже зашили плоскость щита металлом, и сейчас проходят работы по сварке пластин щита и Тризуба.

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