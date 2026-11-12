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Дата публикации
Категория
Украина
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Почти 700 тысяч семей остались без света: Зеленский поразил масштабами российских ударов по энергетике

Масштаб повреждений украинской энергетической инфраструктуры требует дополнительной помощи со стороны международных партнеров.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Удары по энергетике

Удары по энергетике / © ТСН

В Украине в результате целенаправленных российских атак на энергетическую инфраструктуру почти 700 тысяч семей остались без электроснабжения. Только с начала ноября Россия нанесла более 310 ударов по объектам энергетики.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Россия более 310 раз наносила удары по энергетическим объектам

По словам Зеленского, последствия российских ударов ощущают на себе жители многих украинских регионов. Сложная ситуация сложилась, в частности, в Винницкой, Ровенской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

«Только с начала этого месяца Россия целенаправленно нанесла более 310 ударов по объектам энергетики в Украине. По состоянию на данный момент почти 700 тысяч семей остаются без электроснабжения», — сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что украинские службы делают всё возможное для восстановления электроснабжения, однако масштаб повреждений требует дополнительной помощи со стороны международных партнёров.

Зеленский обсудил с Макроном вопрос о поддержке Украины

В ходе встречи президенты также обсудили итоги многосторонних переговоров в Дублине и согласовали позиции перед заседанием «Коалиции желающих» в Берлине.

Зеленский подчеркнул важность непосредственного участия европейских стран в дипломатических усилиях по прекращению войны. По его словам, Европа должна быть не просто в курсе хода переговоров, а максимально вовлечена в этот процесс.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на фронте и последствия российских атак на украинскую инфраструктуру. Президент Украины подчеркнул, что поддержка партнеров по-прежнему имеет решающее значение для преодоления энергетических последствий российских обстрелов.

Напомним, Литва передаст Украине часть оборудования, необходимого для поддержания работы энергосистемы.

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