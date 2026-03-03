Почти апрель, но не для всех: где завтра будет теплее всего и когда вернется холод

Погода 4 марта / © ТСН

В среду, 4 марта, западные регионы будут наслаждаться почти апрельским теплом, тогда как на севере будет еще достаточно прохладно.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине теплее всего будет в западных областях — там ожидается днем +10+15 градусов тепла. Даже на юге по сравнению с западом ожидается более прохладная температура воздуха — +6+9 градусов.

Холоднее всего завтра будет на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине. В этих регионах температура воздуха днем будет достигать около +2+4 градусов.

В большинстве областей Украины 4 марта ожидается +4+9 градусов.

«Начинает разгоняться весенний ветер, завтра — умеренный, порывистый, послезавтра — уже сильный. Преимущественно западного и северо-западного направления», — предупредила Диденко.

Где возможен снег

По словам Диденко, дождь и мокрый снег пройдут на северо-востоке Украины. В целом завтра в большинстве областей без существенных осадков.

Погода в Киеве

Диденко прогнозирует, что завтра в столице будет до +6 градусов. В четверг, 5 марта, еще холоднее — лишь +3 +4 градуса. Будет ветрено, но без существенных осадков.

Похолодание

9 марта в большинстве областей Украины (кроме западных областей) ожидается ощутимое похолодание.

Ранее синоптики рассказали, в какие регионы вернется зима, а где будут паводки.