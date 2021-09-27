"Почти Азаров": мэр Кодымы едва не сломал язык, поздравляя горожан с Днем города (видео)

Мэр пытался прочитать поздравления на украинском, но у него получилось, мягко говоря, не очень.
В городе Кодыма Одесской области отпраздновали День города. Городской голова Сергей Лупашко пытался поздравить горожан с праздником на украинском языке и едва не сломал язык.
Видео поздравления выложили в телеграмм-канале Одесса INFO.
На кадрах видно, как приветственное слово по случаю Дня города предоставили городскому голове Сергею Лупашко. Глава города пытался прочесть написанное на украинском, путался в словах и сбивался, поэтому поздравления с днем города больше стало напоминать спич бывшего беглого украинского премьер-министра, а присутствующим стало неудобно из-за того, что мэр украинского города не знает государственного языка.
"Этот мэр сломался, несите нового", — подписали видео его авторы.
Пользователи в Сети назвали выступление мэра позорным, посоветовали ему учить язык и зарегистрироваться в этом году на сдачу ВНО, а некоторые также отметили, что мэр по происхождению молдаванин, переехал из Приднестровья, поэтому ему еще пока трудно дается украинский.
- Просто надо своими словами говорить, а не по тексту, который тебе написали.
- Позор. Что он делает в должности?
- Почему говорит он, а стыдно мне?
- То почерк неразборчивый.
- Это - фиаско.
- Азиров 2.0
- Даже мой 9-летний ребенок на трех языках читает! Мог бы для приличия ознакомиться с текстом перед выходом на сцену.
- Пусть ВНО сдают.
Напомним, что украинский боксер Александр Усик на совместной пресс-конференции с чемпионом мира Джошуа перед предстоящим боем с ним отвечал на вопросы журналистов на родном языке своей страны.
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