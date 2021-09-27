"Почти Азаров": мэр Кодымы едва не сломал язык, поздравляя горожан с Днем города (видео)

Мэр пытался прочитать поздравления на украинском, но у него получилось, мягко говоря, не очень.

В городе Кодыма Одесской области отпраздновали День города. Городской голова Сергей Лупашко пытался поздравить горожан с праздником на украинском языке и едва не сломал язык.

Видео поздравления выложили в телеграмм-канале Одесса INFO.

На кадрах видно, как приветственное слово по случаю Дня города предоставили городскому голове Сергею Лупашко. Глава города пытался прочесть написанное на украинском, путался в словах и сбивался, поэтому поздравления с днем города больше стало напоминать спич бывшего беглого украинского премьер-министра, а присутствующим стало неудобно из-за того, что мэр украинского города не знает государственного языка.

"Этот мэр сломался, несите нового", — подписали видео его авторы.

Пользователи в Сети назвали выступление мэра позорным, посоветовали ему учить язык и зарегистрироваться в этом году на сдачу ВНО, а некоторые также отметили, что мэр по происхождению молдаванин, переехал из Приднестровья, поэтому ему еще пока трудно дается украинский.

Просто надо своими словами говорить, а не по тексту, который тебе написали.

Позор. Что он делает в должности?

Почему говорит он, а стыдно мне?

То почерк неразборчивый.

Это - фиаско.

Азиров 2.0

Даже мой 9-летний ребенок на трех языках читает! Мог бы для приличия ознакомиться с текстом перед выходом на сцену.

Пусть ВНО сдают.

Мэр Кодымы едва не сломал язык во время приветствия горожан с Днем города

Напомним, что украинский боксер Александр Усик на совместной пресс-конференции с чемпионом мира Джошуа перед предстоящим боем с ним отвечал на вопросы журналистов на родном языке своей страны.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку