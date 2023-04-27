Почти без дождей, но с заморозками: прогноз погоды на 28 апреля

Теплее всего будет на востоке — до +21°.

В пятницу, 28 апреля, в Украине будет дождь только в нескольких регионах. Впрочем, на смену дождю придут заморозки. Температура воздуха существенно опустится на западе страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На Левобережье Украины будет облачно с прояснениями, дождь, а местами еще и грозы. На остальной территории – переменная облачность. В регионах без существенных осадков.

Температура воздуха ночью в большинстве областей будет составлять 2-7° тепла. На востоке и юго-востоке страны столбики термометров поднимутся чуть выше – до +7-12° тепла. На западе — заморозки в воздухе, а в Житомирской и Винницкой — на поверхности почвы 0-3°.

Температура воздуха днем в Украине будет в пределах 10-15 тепла. В восточных областях воздух прогреется до +16-21°.

Погода в Украине в пятницу, 28 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области переменная облачность. Существенных осадков не предполагают. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью столбики термометров в области покажут +2-7°, а днем поднимутся до 10-15° тепла. В Киеве ночью температура воздуха будет около +5°, днем – поднимется до +12-14°.

Погода в Карпатах

На высокогорье Карпат осадки не прогнозируют. Температура воздуха ночью опустится до 0-5° мороза. Днем потеплеет до +3-8°.

Также в горах остается снеголавинная опасность. На высокогорье восточной части Закарпатской области предупреждают 3 уровня опасности, а в горах Прикарпатья — 2 уровень.

Напомним, синоптики предупреждают о заморозках. В частности, первый уровень опасности будет 28 апреля в Житомирской и Винницкой областях. 29-30 апреля в северных, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях ожидается понижение температуры воздуха до 0-5 градусов.

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