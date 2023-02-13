Почти безлимит: как 13 февраля будут отключать свет в Хмельницкой области

В понедельник 13 февраля, в Хмельницкой области – почти безлимит на электроэнергию. "Укрэнерго" не лимитирует величину нагрузки на область по состоянию на сегодняшний день.

Об этом сообщили в "Хмельницкоблэнерго".

Впрочем, в результате последней массированной атаки в северных общинах Хмельнитчины возможны сетевые ограничения – отключение основных очередей по графику почасовых отключений. Впрочем, только в периоды максимальной нагрузки: с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Остальные области завтра будут потреблять электрическую энергию без почасовых отключений, — отмечают в облэнерго.

"Обратите внимание, ситуация в энергосистеме страны динамична, в случае новых атак, существенного ухудшения погодных условий или других факторов – НЭК "Укрэнерго" может доказать лимит и в течение дня", — отмечают в компании.

Напомним, ночь против 11 февраля, а также утром российские кафиры атаковали Хмельнитчину. Около четырех часов враг попал беспилотником в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Уже около 10:00 ударил ракетами по Хмельницкому.

Город частично остался без электроснабжения и воды. В результате сетевых ограничений приходится одновременно обесточивать около 60% потребителей.

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