Почти безлимит: как 13 февраля будут отключать свет в Хмельницкой области

Возможны сетевые ограничения в северных общинах.
В понедельник 13 февраля, в Хмельницкой области – почти безлимит на электроэнергию. "Укрэнерго" не лимитирует величину нагрузки на область по состоянию на сегодняшний день.
Об этом сообщили в "Хмельницкоблэнерго".
Впрочем, в результате последней массированной атаки в северных общинах Хмельнитчины возможны сетевые ограничения – отключение основных очередей по графику почасовых отключений. Впрочем, только в периоды максимальной нагрузки: с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.
Остальные области завтра будут потреблять электрическую энергию без почасовых отключений, — отмечают в облэнерго.
"Обратите внимание, ситуация в энергосистеме страны динамична, в случае новых атак, существенного ухудшения погодных условий или других факторов – НЭК "Укрэнерго" может доказать лимит и в течение дня", — отмечают в компании.
Напомним, ночь против 11 февраля, а также утром российские кафиры атаковали Хмельнитчину. Около четырех часов враг попал беспилотником в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Уже около 10:00 ударил ракетами по Хмельницкому.
Город частично остался без электроснабжения и воды. В результате сетевых ограничений приходится одновременно обесточивать около 60% потребителей.
Читайте также:
- На этой неделе в областях не будут выключать электроэнергию: графики
- Будут ли отключать свет в Киеве в начале недели: ответ ДТЭК
- Света будет больше: Галущенко сообщил, что в Украине заработали два блока на АЭС