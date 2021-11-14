Почти Цезарь: в Харькове маршрутщик управлял автомобилем и одновременно играл в игры на телефоне (видео)

Пассажиров такая "многозадачность" водителя испугала и возмутила.
В Харькове пассажиры маршрутки сняли водителя, который успевал и управлять, и играть в игры.
Видео развлечений маршрутника за рулем выложили в Сети.
Инцдент произошел в Харькове по проспекту Гагарина. Пассажиры сняли на видео водителя маршрутки №49, который пренебрегая ПДД, подвергал опасности пассажиров маршрутки и других участников дорожного движения.
Управляя транспортным средством, водителю удавалось одной рукой играть на мобильном телефоне.
К счастью, в этот раз иигры водителя не имели трагических последствий.
Напомним, что в Мелитополе Запорожской области парень спас водителя маршрутки, которому стало плохо за рулем и предотвратил аварию.
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