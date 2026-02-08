"Почти четыре года - каша и вода": отец морпеха из Одесщины о пленении и восстановлении сына

Обмен пленными 5 февраля / © Дмитрий Лубинец facebook

Освобожденный во время обмена пленными 5 февраля украинский морской пехотинец Дмитрий Шалар находится на карантине и проходит начальный этап реабилитации.

Об этом сообщил его отец Валерий Шалар корреспонденту «Суспільного».

По словам мужчины, по возвращении из российского плена семья поддерживает связь с Дмитрием по телефону. Уже в день обмена сын сам позвонил по телефону родителям.

«Мы говорили с ним сразу после увольнения. Он сейчас восстанавливается и звонит по нескольку раз в день», — рассказал отец военного.

Обмен пленными 5 февраля / © Суспільне

Сначала Дмитрий старался не жаловаться на самочувствие и уверял, что все хорошо. Впоследствии стало известно, что у него проблемы со здоровьем — в частности, со зрением и спиной. Как пояснил Валерий Шалар, во время содержания в плену сын часто находился в карцере, а так называемый суд на оккупированной территории приговорил его к пожизненному заключению.

«Ухудшилось зрение, есть проблемы со спиной. Он до сих пор почти бодрствует — по два-три часа в сутки», — отметил отец.

Кроме того, организм Дмитрия еще не приспособился к нормальному питанию после лет плена.

«Сейчас кормят хорошо, но он не может нормально есть. Почти четыре года — только каша и вода», — объяснил Валерий Шалар.

Дмитрий Шалар попал в плен во время обороны Мариуполя в 2022 году, когда ему было всего 20 лет. О том, что сын включен в списки на обмен, семья узнала от Координационного штаба.

«Мы ждали, но до конца не верили. Думали, что это возможно только после войны. Когда позвонили и сказали, что он в списке, а потом он сам позвонил по телефону уже с украинской территории — это было невероятно», — вспоминает отец.

Во время плена связь с Дмитрием удавалось поддерживать через письма и передачи. Семья понимала, что вся корреспонденция проверяется, однако многое, по словам отца, было понятно и без прямых слов.

Сам Валерий Шалар — военный в отставке, прослуживший в ВСУ 32 года и участвовавший в боевых действиях. Из-за проблем со здоровьем, в частности перенесенного инфаркта, он был уволен со службы. Переживания за сына, отмечает мужчина, оказали серьезное влияние и на состояние здоровья матери Дмитрия.

Сейчас семья планирует поехать к сыну, не дожидаясь завершения карантинного периода.

«У него сейчас первый этап реабилитации. Карантин длится 10 суток, всего около трех недель. Но мы хотим увидеть его как можно быстрее», — сказал Валерий Шалар.

Родителям и матерям военных, которые до сих пор остаются в плену, он советует не терять веру.

«Надо ждать, молиться и верить — и дождаться», — подытожил он.

Напомним, ранее речь шла о том, что из плена вернули морпеха Эскендера Кудусова из Крыма, которого РФ приговорила к 30 годам.

5 февраля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.