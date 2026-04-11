Почти четыре года пыток и неволи: из российского плена освободили бойцов "Азова"

Из российского плена в Украину удалось вернуть бойцов «Азова» / Фото: Денис Прокопенко в Facebook.

Из российского плена в Украину 11 апреля удалось вернуть 11 военнослужащих 1-го корпуса Национальной гвардии «Азов» и одного военнослужащего бригады «Кара-Даг».

Об этом сообщил командир 1-го корпуса НГУ «Азов», полковник Денис Прокопенко (позывной «Редис»).

Прокопенко отметил, что путь домой для этих бойцов был сверхтяжелым. По его словам, защитники находились в неволе почти четыре года, где ежедневно сталкивались со страшными пытками и нечеловеческим давлением.

«Друзья, я приветствую вас на родной земле. Вы — пример мужества, отваги и стальной воли. Впереди ребят ждет долгожданная встреча с близкими и реабилитация. Спасибо всем, кто регулярно пополняет наш обменный фонд, странам, которые предоставляют площадки для переговоров и способствуют обменам, а также Президенту Украины, представителям МВД, СБУ, ГУР, «Ассоциации семей защитников Азовстали» и всем, кто вовлечен в процесс обменов», — отметил Прокопенко.

Напомним, 11 апреля состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессором Российской Федерацией. Из российского плена вернули 175 украинских защитников, а также семь гражданских граждан, которые находились в неволе с 2022-го.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, вернулись военные, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях, а также в Мариуполе и ЧАЭС.

