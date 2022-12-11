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Почти четыреста "хороших русских" за сутки: в Генштабе обновили потери оккупантов

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
837
Время на прочтение
1 мин
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Почти четыреста "хороших русских" за сутки: в Генштабе обновили потери оккупантов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские защитники "минуснули" более трехсот российских захватчиков.

В Генштабе обновили потери оккупантов за минувшие сутки. ВСУ "ликвидировали" 380 российских вояк.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 94 140 (+380) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2942 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5920(+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1928 (+1) ед,
  • РСЗО – 397 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1613 (+10),
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4540 (+5) ед,
  • специальная техника – 167 (+0).

Напомним, что в Мелитополе этой ночью взрывались базы оккупантов. По сообщению городского головы Ивана Федорова, в воздух взлетели две сотни русских воинов.

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Дата публикации
Просмотры
837
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