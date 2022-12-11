Почти четыреста "хороших русских" за сутки: в Генштабе обновили потери оккупантов

В Генштабе обновили потери оккупантов за минувшие сутки. ВСУ "ликвидировали" 380 российских вояк.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 94 140 (+380) человек ликвидировано,

танков ‒ 2942 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5920(+3) ед,

артиллерийских систем – 1928 (+1) ед,

РСЗО – 397 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1613 (+10),

крылатые ракеты ‒ 592 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4540 (+5) ед,

специальная техника – 167 (+0).

Напомним, что в Мелитополе этой ночью взрывались базы оккупантов. По сообщению городского головы Ивана Федорова, в воздух взлетели две сотни русских воинов.

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