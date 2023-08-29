Почти голый уклонист и настойчивая женщина: гражданка Чехии из-за мужа устроила "борьбу" с ГПСУ

Украинские пограничники на пункте пропуска "Лужанка" задержали 29-летнюю гражданку Чехии, которая в багажнике автомобиля пыталась вывести за границу 28-летнего уклоняющегося мужчину.

Об этом сообщили в ГНСУ.

По данным пограничной службы, 29-летняя беременная гражданка Чехии попыталась вывести за границу своего 28-летнего гражданского мужа-украинца. Для этого она спрятала его в багажнике автомобиля. Однако во время осмотра пограничники в тайнике нашли почти голого уклониста.

Это заставило женщину прибегнуть к другим методам — она бросалась под автомобиль, а затем пыталась прорвать украинскую границу. В конце концов, парочку задержали.

Пограничники показали видео, как иностранка пыталась вывести из Украины мужа-уклониста

На нарушителей пограничники оформили документы админпроизводства о нарушении режима в пункте пропуска (ст. 202) и злостного неповиновения законным требованиям пограничников (ст. 185-10).

"Кроме того, пассажиру придется отвечать за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204-1). Что касается действий гражданки Чехии, пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 194 Уголовного Кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией обнаружили почти голого мужчину в нише для запасного колеса. Таким образом, он пытался бежать за границу, чтобы его не мобилизовали.

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