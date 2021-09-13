Почти как медуз в море: в пруду Запорожье зафиксировали нашествие черепах (видео)

Черепахи облюбовали водоем в парке "Радуга" в Запорожье и активно там размножаются.
В Запорожье в одном из местных прудов поселились десятки черепах. Такого количества пресмыкающихся здесь еще не видели.
О нашествии черепах в Запорожье сообщают в телеграмм-канале its_zp.
"Скоро черепах в городе будет больше, чем котов", — написали авторы видео.
На кадрах видно как десятки черепах собрались вблизи пешеходного моста в ожидании прикормки их туристами. По словам местных, черепахи облюбовали водоем в парке "Радуга" в Запорожье и активно там размножаются.
Пользователи увиденной количеством черепах поразились:
- А я вообще, как местная, была приятно удивлена черепахами. Мне кажется, милее от этого в Запорожье ничего нет.
- Как медуз в Азовском море.
- Каждый раз фейлспамлю, когда их пытаются хлебом кормить. Они плотоядные. Хотите развеселить стаю черепах, купит азовской креветку, не такими уж они и медленными сразу делаются.
Напомним, что ученых Приазовского национального парка более нашествия медуз пугает активное размножение хищного моллюска — рапана.