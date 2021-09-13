Почти как медуз в море: в пруду Запорожье зафиксировали нашествие черепах (видео)

Черепахи облюбовали водоем в парке "Радуга" в Запорожье и активно там размножаются.

В Запорожье в одном из местных прудов поселились десятки черепах. Такого количества пресмыкающихся здесь еще не видели.

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О нашествии черепах в Запорожье сообщают в телеграмм-канале its_zp.

"Скоро черепах в городе будет больше, чем котов", — написали авторы видео.

На кадрах видно как десятки черепах собрались вблизи пешеходного моста в ожидании прикормки их туристами. По словам местных, черепахи облюбовали водоем в парке "Радуга" в Запорожье и активно там размножаются.

Пользователи увиденной количеством черепах поразились:

А я вообще, как местная, была приятно удивлена черепахами. Мне кажется, милее от этого в Запорожье ничего нет.

Как медуз в Азовском море.

Каждый раз фейлспамлю, когда их пытаются хлебом кормить. Они плотоядные. Хотите развеселить стаю черепах, купит азовской креветку, не такими уж они и медленными сразу делаются.

В парке Запорожья зафиксировали нашествие черепах

Напомним, что ученых Приазовского национального парка более нашествия медуз пугает активное размножение хищного моллюска — рапана.

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