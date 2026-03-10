Почти как настоящие: иностранцы заполнили Одессу элитными подделками $100 (фото)

В Одесской области задержали иностранцев, которые попродавали фальшивые 100-долларовые купюры / © Национальная полиция Украины

Реклама

Правоохранители Одесской области обезвредили канал поставки высококачественных поддельных стодолларовых купюр из-за рубежа. Двое иностранцев сбывали фальшивую валюту за 30% от ее номинальной стоимости.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области вместе с детективами территориального управления БЭБ разоблачили схему незаконного оборота фальшивых денег.

Реклама

Правоохранители установили, что двое иностранцев, проживающие в Одессе, организовали канал поставки поддельных банкнот номиналом 100 долл. из-за рубежа. Оперативники зафиксировали несколько фактов сбыта фальшивой валюты. Злоумышленники реализовывали поддельные купюры по цене примерно 30% от их номинала.

Подозреваемых задержали при попытке продать партию в 10 тыс. долл. По результатам проверки установлено, что изъятые банкноты были высококачественными подделками, которые внешне почти невозможно было отличить от настоящих. Экспертиза подтвердила подделку элементов защиты и использование соответствующей технологии печати.

На Одесчине задержали иностранцев, которые продали фальшивые 100-долларовые купюры (7 фото) © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины

Мужчинам сообщено о подозрении в изготовлении, хранении, приобретении, перевозке, пересылке, ввозе в Украину с целью использования при продаже товаров или сбыт поддельных денег. За это им грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом на залог в размере 1,7 млн грн и 2,6 млн грн соответственно. Досудебное расследование продолжается.

Реклама

К слову, в Одесской области задержали судью Ренийского райсуда на взятке. За 800 евро и 300 долл. он обещал местному жителю закрыть дело о перевозке безакцизного табака и не конфисковывать товар. Сейчас подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.