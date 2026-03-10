- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 501
- Время на прочтение
- 2 мин
Почти как настоящие: иностранцы заполнили Одессу элитными подделками $100 (фото)
Злоумышленников разоблачили при попытке реализации партии в 10 тыс. долл. Теперь фигурантам грозит длительный срок за решеткой.
Правоохранители Одесской области обезвредили канал поставки высококачественных поддельных стодолларовых купюр из-за рубежа. Двое иностранцев сбывали фальшивую валюту за 30% от ее номинальной стоимости.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области вместе с детективами территориального управления БЭБ разоблачили схему незаконного оборота фальшивых денег.
Правоохранители установили, что двое иностранцев, проживающие в Одессе, организовали канал поставки поддельных банкнот номиналом 100 долл. из-за рубежа. Оперативники зафиксировали несколько фактов сбыта фальшивой валюты. Злоумышленники реализовывали поддельные купюры по цене примерно 30% от их номинала.
Подозреваемых задержали при попытке продать партию в 10 тыс. долл. По результатам проверки установлено, что изъятые банкноты были высококачественными подделками, которые внешне почти невозможно было отличить от настоящих. Экспертиза подтвердила подделку элементов защиты и использование соответствующей технологии печати.
На Одесчине задержали иностранцев, которые продали фальшивые 100-долларовые купюры (7 фото)
Мужчинам сообщено о подозрении в изготовлении, хранении, приобретении, перевозке, пересылке, ввозе в Украину с целью использования при продаже товаров или сбыт поддельных денег. За это им грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом на залог в размере 1,7 млн грн и 2,6 млн грн соответственно. Досудебное расследование продолжается.
