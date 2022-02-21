Почти каждая шестнадцатая женщина в Украине умирает от рака

21 февраля в помещении Волынского областного совета депутаты всех уровней, представители исполнительной власти, врачи и эксперты обсудили острейшие вопросы борьбы с раком и профилактики женского здоровья.

"Круглый стол" организован Фондом борьбы с раком в партнерстве с депутатскими группами "Равные возможности" в Волынском областном и Луцком городском советах. Следует отметить, что группу "Равные возможности" в облсовете создали и активно развивают депутат от партии "ЗА МАЙБУТНЄ Оксана Филипчук и координатор Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ" в Волынской области Ольга Максимяк.

В мероприятии также приняли участие народная депутат Украины от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Констанкевич, которая последовательно заботится и поднимает вопросы здоровья украинок на законодательном уровне, и Мария Адамчук-Коротицкая, основательница благотворительного фонда "Стопрак", который первым на Волыни взялся системно помогать детям с онкологическими заболеваниями.

Рак шейки матки и молочной железы остаются наиболее распространенными онкологическими заболеваниями среди женщин. По данным Госстата, в 2020 году количество заболеваний раком молочной железы увеличилось на 4500 случаев и составило 157 274 женщины. Еще 55 750 украинкам врачи установили диагноз рак шейки матки (на 780 случаев больше, чем в 2019 году).

Ужасной выглядит статистика смертности. От рака репродуктивных органов ежегодно в Украине умирает 60 женщин на 1000 населения. Главная проблема – несвоевременность выявления заболевания и отсутствие профилактических осмотров.

"По данным Национального канцер-реестра, в 2020 году в Волынской области диагноз рак шейки матки был установлен 51 женщине, умерло 36 пациенток. Профилактика болезней, первичные осмотры — это одна из программ, которая продемонстрировала свою эффективность в моем 23-м округе в предыдущие годы. Учитывая положительный опыт, мы поддержали инициативу руководительницы благотворительной организации "Фонд борьбы с раком" Марии Адамчук-Коротицкой организовать медицинские осмотры женщин с целью раннего выявления онкоболезней в общинах 23-го округа: Камень-Каширский (с. Хотешев), Колковский (с. Чорныж) и Маневицкий (с. Трояновка и Старый Чорторыйск). ТГ Всего врачи осмотрели и проконсультировали почти 200 женщин, и мы должны найти более действенные механизмы, которые позволят ввести регулярные медицинские проф женщин в селах. На сегодняшний день мы над этим очень тщательно работаем", — отметила Ирина Констанкевич.

В 80% случаев рак шейки матки вызывает вирус папилломы. Обезопасить себя от вируса-убийцы в современных условиях можно. В мире используется несколько видов вакцин. Но в Украине они еще не столь распространены. Некоторые территориальные общины предусмотрели в своих бюджетах расходы на приобретение вакцины против вируса папилломы. Ведь сейчас эти прививки платные.

Участники "круглого стола" "Развитие программ и инициатив, направленных на поддержание женского здоровья" обсудили темы важности внедрения программ раннего выявления рака с акцентом на рак шейки матки и рак молочной железы как наиболее распространенных онкологических болезней среди женщин, возможности выделения из местных бюджетов Волыни средств для приобретения вакцин против вируса папилломы человека. Кроме того, участники сосредоточили внимание на необходимости поиска алгоритма увеличения количества профилактических осмотров женщин в сельских общинах и проведении информационных кампаний в поддержку вакцинации девушек в возрасте 9-14 лет против вируса папилломы человека.