Почти лето среди зимы: синоптик удивил обновленным прогнозом погоды до конца недели

В Украину пришло аномальное потепление — температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +17+20 градусов.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

"Уже и не весна, а почти лето посреди зимы. Пик текущего потепления ожидается в период 17-21 января, когда температура воздуха по всей стране поднимется до +10+12 градусов. В центре и на юге потеплеет до +13+15, в Одесской области и в Крыму даже до +17+20 градусов. Только на западе столбики термометров не будут подниматься выше +5+7 градусов", — отметил синоптик.

Щедрин также добавил, что теплая погода в Украине продержится до 24 января, а затем снова температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Прогноз погоды в Украине на январь-2023

Напомним, ранее синоптики сообщили, что январь будет теплым, но периоды похолодания также ожидаются. Однако они будут кратковременными. Как ранее прогнозировал Станислав Щедрин, очередные морозы придут в Украину в конце января и начале февраля.

Что касается устойчивого снежного покрова, то, по его данным, в Украине этой зимой его так и не будет.

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