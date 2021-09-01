Почти месяц в реанимации: в Запорожской области умер газонокосильщик, который получил ожоги во время кошения травы

Мужчина несколько недель боролся за жизнь в медучреждении.
В ожоговом центре Запорожья умер 62-летний мужчина, который работал с газонокосилкой и получил ожоги. Он пробыл в медучреждении почти 3 недели.
О смерти мужа сообщает Depo.Запорожье.
Почти месяц врачи боролись за жизнь 62-летнего жителя Мелитополя, который получил ожоги во время кошения травы на бульваре 30-летия Победы 4 августа. В косаря внезапно вспыхнула газонокосилка, а огонь перекинулся на мужчину, и на нем вспыхнула одежда.
У пострадавшего были обожжены 60% тела. За его жизнь боролись врачи ожогового центра в Запорожье, но спасти жизнь мужчины не смогли.
Напомним, что в Мелитополе Запорожской области во время работы с газонокосилкой пострадал человек. Машина внезапно вспыхнула, и пламя перекинулось на работника.