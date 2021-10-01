Почти на сутки оставила травмированного месячного сына в общежитии: в Ровно судили горе-мать

Почти на сутки оставила травмированного месячного сына в общежитии: в Ровно судили горе-мать

История произошла два года назад.

В Ровно осудили 21-летнюю женщину за то, что почти на сутки оставила самого травмированного месячного сына в закрытой комнате соцобщежитии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 октября.

Женщине присудили год и три месяца ограничения свободы. Под стражу ее взяли в зале суда. Пока приговор вступит в законную силу, женщина будет находиться в СИЗО. Затем ее отправят в исправительный центр.

Эту историю ТСН рассказывала два года назад. Маленького Никитку с многочисленными переломами и ушибами обнаружили соседи, которые услышали плач ребенка из-за двери. К тому времени 19-летняя мать призналась, что оставила ребенка, потому что пошла гулять. Травмы же малыш получил, потому что она выпустила его из рук на пол.

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Сейчас Никита в доме ребенка. У него проблемы со здоровьем: он до сих пор не ходит. Мать лишили родительских прав за то, что хоть и неумышленно, но травмировала сына. После этого еще и оставила в опасности.

Как сообщалось, в Харькове мать "воспитывала" своего ребенка: женщина дергала дочь и угрожала ей во время прогулки.

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