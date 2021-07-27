Почти неделю лечилась дома: в Запорожье от столбняка умерла женщина

Почти неделю лечилась дома: в Запорожье от столбняка умерла женщина

Местная жительница 5 дней лечилась дома, а когда стало совсем плохо, обратилась к врачам.

В Запорожье зафиксировали случай смерти от столбняка. Умерла пожилая женщина, которую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

В Запорожье в тяжелом состоянии в больницу доставили 84-летнюю женщину. Медики диагностировали у нее столбняк. Спасти пенсионерку не удалось.

Вероятно, женщина заразилась, когда работала на дачном участке, поскольку медики обнаружили у нее на левой пятке трофическую язву. На пятые сутки после получения раны женщина обратилась за помощью к семейному врачу. Она жаловалась на боль в горле, дискомфорт и затруднение при глотании пищи.

"Осмотрев заболевшую семейный врач обнаружил неврологическую симптоматику и заподозрил острое нарушение мозгового кровообращения. В тот же день после ряда дообстежень женщину госпитализировали в отделение реанимации. Состояние заболевшего был тяжелый. Вечером врачи зафиксировали нарастание дыхательной недостаточности, женщину перевели на ИВЛ. За все время пребывания в стационаре заболела была в крайне тяжелом состоянии. Через два дня женщина умерла", — рассказывают в Центре.

По словам семейного врача и записи в медицинской документации, женщина получила две прививки против столбняка в 1996 году.

Напомним, что во Львовской области столбняком заболел ребенок в возрасте 7 лет. Перед этим ребенок сломал ногу, а через неделю в днеи появились симптомы столбняка. Ребенка перевели в реанимационное отделение. Введено противостолбнячный иммуноглобулин.

Всего в Украине за 5 месяцев 2021 года — с января по май — зарегистрировали 2 случая столбняка. За аналогичный период 2020 обнаружили 5 случаев болезни. Всего в 2020 году зарегистрировали 12 случаев столбняка.

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