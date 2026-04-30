ТСН в социальных сетях

Почти неделю под обломками: в Одессе из-под завалов спасли маленького пресмыкающегося (фото)

В Одессе из-под завалов разрушенного дома спасли черепаху Филиппа, почти неделю выживавшую под обломками.

Вера Хмельницкая
Почти неделю под обломками: в Одессе из-под завалов спасли маленького пресмыкающегося (фото)

В Одессе спасатели достали из-под завалов разрушенного дома черепаху, чудом выжившую после почти недели пребывания под обломками.

Об этом сообщает «Думская.Одесса».

Домашний любимец по имени Филипп оказался под развалинами после разрушения здания. Его владелица Тамара все это время искала животное, не теряя надежды найти его живым.

Владелец ракушки — Тамара / © Думская

Владелец ракушки — Тамара / © Думская

Несмотря на сложные условия, такие как пыль, обломки бетона и стекла, черепаха выжила и почти не пострадала. По словам хозяйки, животное сразу ее узнало после спасения.

Одесса

Одесса

Спасатели отмечают, что поиск столь маленького животного среди завалов был очень сложным, однако усилия не оказались тщетными.

Напомним, сегодня, 30 апреля, РФ в очередной раз массированно атаковала Украину. Больше всего пострадала именно Одесса. Там десятки раненых, разрушение и пожар.

В тот же день вражеская армия атаковала Днепр. Там тоже разгорелся сильный пожар.

В Чернигове также произошли взрывы. Дроны врага атаковали город, о чем сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

