Почти неделю под обломками: в Одессе из-под завалов спасли маленького пресмыкающегося (фото)

В Одессе спасатели достали из-под завалов разрушенного дома черепаху, чудом выжившую после почти недели пребывания под обломками.

Домашний любимец по имени Филипп оказался под развалинами после разрушения здания. Его владелица Тамара все это время искала животное, не теряя надежды найти его живым.

Несмотря на сложные условия, такие как пыль, обломки бетона и стекла, черепаха выжила и почти не пострадала. По словам хозяйки, животное сразу ее узнало после спасения.

Спасатели отмечают, что поиск столь маленького животного среди завалов был очень сложным, однако усилия не оказались тщетными.

Напомним, сегодня, 30 апреля, РФ в очередной раз массированно атаковала Украину. Больше всего пострадала именно Одесса. Там десятки раненых, разрушение и пожар.

В тот же день вражеская армия атаковала Днепр. Там тоже разгорелся сильный пожар.

В Чернигове также произошли взрывы. Дроны врага атаковали город, о чем сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

