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Почти по всей Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: что известно

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Почти по всей Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: что известно

Почти по всей Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности 6 августа / Фото: pixabay.com

На западе предполагаются грозы, а в центре и севере Украины – жара.

В воскресенье, 6 августа, в западных областях ожидается первый уровень опасности, а в центральных и некоторых северных регионах преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"6 августа в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

А пожарная опасность объявлена в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Винницкой, Кировоградской, Донецкой областях и Крыму.

В последующие дни в Украине также ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Почти по всей Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта / © Укргидрометцентр
Почти по всей Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта / Фото: Укргидрометцентр

Как писали ранее, на большинстве территории Украины в воскресенье, 6 августа, будет солнечно, а в некоторых областях температура воздуха поднимется до +39°С. В южной части Украины – сухая и жаркая погода. В западных областях ночью без существенных осадков, днем – грозовые дожди, местами сильные ливни с градом и шквалами.

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Дата публикации
Просмотры
626
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