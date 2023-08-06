Почти по всей Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: что известно

На западе предполагаются грозы, а в центре и севере Украины – жара.

В воскресенье, 6 августа, в западных областях ожидается первый уровень опасности, а в центральных и некоторых северных регионах преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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"6 августа в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

А пожарная опасность объявлена в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Винницкой, Кировоградской, Донецкой областях и Крыму.

В последующие дни в Украине также ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Почти по всей Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта / Фото: Укргидрометцентр

Как писали ранее, на большинстве территории Украины в воскресенье, 6 августа, будет солнечно, а в некоторых областях температура воздуха поднимется до +39°С. В южной части Украины – сухая и жаркая погода. В западных областях ночью без существенных осадков, днем – грозовые дожди, местами сильные ливни с градом и шквалами.

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