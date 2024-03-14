Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Существует баллистическая угроза.
В четверг, 14 марта, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов баллистики.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", — говорится в сообщении.
По состоянию на 08:50 покраснели почти все области. Сирены не раздаются только в части западных и южных областей.
Тревога начала распространяться из северных областей, а дальше охватила восточные и центральные регионы.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Как сообщалось, ночью 14 марта российские оккпанты ударили по Украине дронами. Было уничтожено 22 ударных БпЛА.