Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В четверг, 14 марта, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов баллистики.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:50 покраснели почти все области. Сирены не раздаются только в части западных и южных областей.

Карта тревог по состоянию на 8:50 14 марта.

Тревога начала распространяться из северных областей, а дальше охватила восточные и центральные регионы.

Актуальная карта воздушных тревог на 8.32 четверга, 14 марта.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, ночью 14 марта российские оккпанты ударили по Украине дронами. Было уничтожено 22 ударных БпЛА.

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