Почти по всей Украине раздается воздушная тревога: карта

Почти по всей Украине в ночь на 16 мая объявили воздушную тревогу. Есть угроза ударов со стороны российских террористов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушную тревогу начали объявлять 16 мая около двух ночи. Угроза воздушной атаки существует в Киеве и большинстве областей Украины.

Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям.

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Мониторинговые каналы назвали ее причиной «Калибры», поэтому, пожалуйста, среагируйте на тревогу

Предварительно пуски были с акватории Азовского моря. Количество выпущенных ракет пока неизвестно.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.