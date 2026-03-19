Почти половина детей-беженцев может не вернуться в Украину: тревожные результаты опроса
Только 30% украинских детей адаптировались за границей.
Дети, продолжающие обучение в украинских школах, более склонны возвращаться в Украину.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра экономической стратегии.
Результаты исследования показали, что выехавшие с детьми беженцы пессимистически настроены на их возвращение домой. По оценкам родителей, 47% детей не вернутся в Украину.
Наиболее пессимистично оценивают намерения возвращения родители детей, которые не учатся в украинских учебных заведениях. В противоположность тем, кто продолжает получать образование в Украине.
Среди основных проблем детей за рубежом — трудности в изучении языка, печали за домом, разлука с родными, трудности в поиске друзей, а также психологические проблемы.
Только 30% родителей отметили, что у их детей нет существенных затруднений в новой стране.
Как способствовать возвращению детей в Украину?
Чтобы способствовать возвращению детей в Украину, нужно расширить возможности сдачи НМТ за границей и разрешить поступление на основе выпускных экзаменов в стране проживания с прозрачным пересчетом баллов в шкалу НМТ.
Также следует упростить и удешевить процедуру признания дипломов, полученных в странах ЕС. Целесообразно создать белый список университетов и максимально цифровизировать процесс.
Необходимо сохранять связь детей с Украиной — через украинское образование и изучение украиноведческих предметов, поддержку образовательных центров за рубежом и организации офлайн-мероприятий.
Надо организовывать короткие поездки в Украину и сотрудничать с правительствами других стран по включению украинских предметов (например, украинского языка как второго иностранного) в школьные программы.
Напомним, в странах Европы обсуждают подходы, которые могут способствовать более длительному пребыванию украинских беженцев. В частности, все большее внимание уделяется их трудоустройству.