Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов РФ – Шмыгаль

В таких условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики, поставок оборудования, так и дополнительного финансирования, уточнил премьер.

В результате ракетных ударов России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве.

"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половину нашей энергетическая система выведена из строя", – сказал Шмигаль.

Также читайте Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны — Галущенко

Премьер добавил, что в таких условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики, поставок дополнительного оборудования, так и дополнительных финансовых ресурсов для закупки дополнительных объемов газа и также для большей поддержки энергетического сектора.

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил украинцев, что нужно готовиться к самому худшему и к тому, что отключения электроэнергии могут быть очень продолжительными.

Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки после российских ракетных ударов, заявил накануне еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Почему у меня света нет, а у соседа есть – все об отключении электроэнергии

Читайте также: