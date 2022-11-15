Почти половина Ивано-Франковской области осталась без света

В Ивано-Франковске вышла из строя подстанция, питающая электроэнергией почти половину области.

Об этом сообщила спикер "Прикарпатьеоблэнерго" Юлиана Гойло, передает "Суспільне".

"Подстанция большая. Она питает практически половину Ивано-Франковской области. В результате — юго-восточная часть Прикарпатья без света. В Ивано-Франковске электричества обещают возобновить электроснабжение. Что касается области, пока не закончится воздушная тревога, никто из энергетиков не может выехать на подстанции. Им запрещено выходить из укрытий. Поэтому в городе в течение часа должны уже восстановить питание, а с областью будет сложнее", — говорит Гойло.

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По словам спикера "Прикарпатьеоблэнерго", Калуш, Богородчаны, Городенко, Тлумач, Верховинщина, Снятин, Надворная, Коломыя — вся юго-восточная часть области обесточена. Причину выясняют.

Напомним, российская армия во время массированной атаки во вторник, 15 ноября, выпустила по Украине около 100 ракет. Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине с 24 февраля.

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