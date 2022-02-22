Почти половина украинцев не готова идти ни на какие уступки России – соцопрос

Почти половина украинцев не готова идти ни на какие уступки России – соцопрос

14,5% украинцев готовы отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на прекращение конфликта и предотвращение войны.

Более 40% украинцев не готовы идти ни на какие уступки России, даже в обмен на прекращение вооруженной агрессии со стороны РФ и предотвращение войны.

Об этом свидетельствуют представленные результаты общенационального опроса, проведенного в течение 1-12 февраля Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Согласно данным опроса, в случае обострения военного конфликта 43% украинцы будут против любых уступок России, даже при условии обещаний РФ прекратить агрессию против Украины.

"Как на Западе (55%), так и на Юге (40%), Востоке (29%) и Центре (45%) большинство местного населения не готовы поддержать украинскую власть, если и решит ради достижения мира пойти на уступки российским властям." Исключение составляет Донбасс, где 52% считает, что украинское правительство должно отказаться от вступления Украины в НАТО ради приостановления российской агрессии", — говорится в сообщении.

Сколько украинцев не готовы идти на уступки России/Инфографика

Отмечается, 14,5% украинцев готовы отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на прекращение конфликта и предотвращение войны. С предоставлением так называемым "ДНР"/"ЛНР" "особого статуса" в составе Украины согласились бы 8,4% ; по восстановлению водоснабжения в оккупированный Крым – 4,3% ; со сменой унитарного устройства на федеративный согласились бы 4%. Не определились с ответами – 32,2 %.

Справка:

Опрос был проведен в течение 1–12 февраля 2022 г. Участие в соцопросе в целом принял 2001 респондент по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная теоретическая ошибка выборки не превышает 2,2%.

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