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Почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников

Почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

В ряде украинских областей в ночь на 30 мая 2024 года объявлена воздушная тревога.

Она связана с движением вражеских беспилотников.

Воздушные Силы ВСУ сообщают в социальных сетях.

Движение ударных БпЛА:

1. Группа БпЛА в Херсонской области – в направлении Николаевской области.

2. Группа БПЛА на Днепропетровщине – в направлении Полтавской области.

3. Группа БпЛА в Запорожье – в направлении Днепропетровской области.

4. БпЛА в Одесской области двигаются в направлении Одессы.

Напомним, что подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс.

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