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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Почти половину Украины охватила воздушная тревога: что случилось

Враг атаковал Украину беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 21 апреля 2025 года россияне атаковали Украину ударными дронами.

Поэтому во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновлена информация о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БпЛА на востоке Черниговщины, курс — юго-западный (Киевщина/Полтавщина);

  • БпЛА в Сумской области, курс — юго-западный (Полтавщина);

  • БПЛА на Харьковщине, двигаются в сторону Полтавской/Днепропетровской областей;

  • БпЛА на Днепропетровщине, южнее Павлограда, курс — произвольный;

  • новые группы БпЛА на Запорожье, курс — северо-западный (на Днепропетровщину).

Напомним, что пасхальное "перемирие" закончилось, а российский диктатор Владимир Путин не дал приказа для продолжения.

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