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- Украина
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Почти половину Украины охватила воздушная тревога: что случилось
Враг атаковал Украину беспилотниками.
В ночь на 21 апреля 2025 года россияне атаковали Украину ударными дронами.
Поэтому во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Обновлена информация о движении вражеских ударных БПЛА:
БпЛА на востоке Черниговщины, курс — юго-западный (Киевщина/Полтавщина);
БпЛА в Сумской области, курс — юго-западный (Полтавщина);
БПЛА на Харьковщине, двигаются в сторону Полтавской/Днепропетровской областей;
БпЛА на Днепропетровщине, южнее Павлограда, курс — произвольный;
новые группы БпЛА на Запорожье, курс — северо-западный (на Днепропетровщину).
Напомним, что пасхальное "перемирие" закончилось, а российский диктатор Владимир Путин не дал приказа для продолжения.