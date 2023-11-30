Почти половину Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Области "покраснели" из-за воздушной тревоги.
В ряде украинских областей снова объявлена воздушная тревога из-за вражеской атаки.
Так, сначала Воздушные Силы ВСУ сообщили, об очередном полете вражеских дронов.
"Очередная группа ударных БпЛА из Херсонской области двигаются в северо-западном направлении. Угроза для Николаевской, Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.
"Внимание! Сумская, Полтавская, Черниговская области – ракетная опасность!", — позже уточнили украинские военные.
Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.
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