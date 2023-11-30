Почти половину Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях

В ряде украинских областей снова объявлена воздушная тревога из-за вражеской атаки.

Так, сначала Воздушные Силы ВСУ сообщили, об очередном полете вражеских дронов.

"Очередная группа ударных БпЛА из Херсонской области двигаются в северо-западном направлении. Угроза для Николаевской, Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

"Внимание! Сумская, Полтавская, Черниговская области – ракетная опасность!", — позже уточнили украинские военные.

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.

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